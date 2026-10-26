В Липецке упавшие 24 октября обломки БПЛА повредили 109 квартир и 19 машин

Обломки БПЛА повредили 109 квартир в шести многоквартирных домах на улице Бунина в Липецке в пятницу, 24 октября. Также пострадали 19 транспортных средств: шесть машин уничтожены, еще 13 получили повреждения. Об этом сообщил мэр Сергей Щербаков. Ранее точное число поврежденных квартир и машин не уточнялось.