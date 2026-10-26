В Липецке упавшие 24 октября обломки БПЛА повредили 109 квартир и 19 машин
Обломки БПЛА повредили 109 квартир в шести многоквартирных домах на улице Бунина в Липецке в пятницу, 24 октября. Также пострадали 19 транспортных средств: шесть машин уничтожены, еще 13 получили повреждения. Об этом сообщил мэр Сергей Щербаков. Ранее точное число поврежденных квартир и машин не уточнялось.
Администрация обследовала квартиры и составила 128 актов. С жителями обсудили порядок восстановления жилья и необходимые документы. Для временного закрытия поврежденных окон использовали материалы из городского резерва. В работах участвовали управляющие компании и волонтеры. Также была приведена в порядок прилегающая территория.
С 26 октября управляющие компании начали замерять поврежденные оконные и балконные блоки. Вопрос о компенсациях за ремонт автомобилей рассматривается отдельно. После сбора полного пакета документов власти направят заявку на выделение средств для восстановительных работ.
Городские власти сообщили, что угрозы для жителей нет. Администрация продолжает принимать обращения и контролировать восстановление поврежденного имущества.
О падении обломков БПЛА на улице Бунина в Липецке губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем канале в «Максе» 24 октября. Тогда сообщалось о возгорании нескольких автомобилей, которое вскоре ликвидировали.