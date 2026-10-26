В Белгородской области утвердили приговор семерым членам ОПГ «Кальбоновские»
Белгородский облсуд оставил без изменений приговор Губкинского горсуда от апреля 2026 года в отношении семерых членов организованной преступной группы (ОПГ) «Кальбоновские», причастных к вымогательствам (ч. 2 ст. 163 УК РФ), грабежам (ч. 2 ст. 161 УК РФ), разбойным нападениям (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищению человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ России по Белгородской области.
В зависимости от степени участия в совершении преступлений и роли в преступной группе каждому назначено наказание в виде лишения свободы. Шестеро осужденных отправятся в колонию строгого режима, один участник ОПГ — в колонию общего режима. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, самый большой срок получил Евгений Чисников — 10 лет и 8 месяцев, почти столько же (10 лет и 6 месяцев) назначили Сергею Паршину и Роману Чуеву, ровно 10 лет — Рустаму Тазабиеву, 9 лет — Максиму Шокову. Самое маленькое наказание предусмотрено для Александра Маскалева — 6 лет.
Противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ совместно с региональным УМВД. Преступная группа действовала в Губкине и Старом Осколе. С 2017-го по 2023 год фигуранты, применяя насилие, вымогали у местных жителей денежные средства в различных суммах. По одному из эпизодов в Губкине установлено, что злоумышленники незаконно лишили свободы двоих граждан и требовали передать им 750 тыс. руб.
ОПГ «Кальбоновские» известна как многочисленная преступная группа, которая совершала преступления в Белгородской области с начала 1990-х годов. Так, в августе 2026 года Московский облсуд вынес обвинительный приговор ее восьми экс-участникам: шестеро из них получили от 12 до 16 лет, бывшие военнослужащий и священник — по 17 лет. Присяжные признали их виновными в убийстве двух человек в ходе криминальных конфликтов, а также в вымогательстве.