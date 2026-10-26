В Белгородской области утвердили приговор семерым членам ОПГ «Кальбоновские»

ОПГ «Кальбоновские» известна как многочисленная преступная группа, которая совершала преступления в Белгородской области с начала 1990-х годов. Так, в августе 2026 года Московский облсуд вынес обвинительный приговор ее восьми экс-участникам: шестеро из них получили от 12 до 16 лет, бывшие военнослужащий и священник — по 17 лет. Присяжные признали их виновными в убийстве двух человек в ходе криминальных конфликтов, а также в вымогательстве.