«Кальбоновских» взяли на пути исправления

Московский облсуд вынес приговор членам вооруженной банды «Кальбоновские», которые устраивали разборки в Белгородской области с начала 90-х годов. Входившие в нее бывшие священник и военнослужащий получили по 17 лет строгого режима, а еще шесть человек отсидят от 12 до 16 лет. Присяжные признали их виновными в убийстве двух человек в ходе криминальных конфликтов, а также вымогательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура 14 августа сообщила о вынесении приговора восьми участникам преступной группировки, занимавшейся убийствами, вымогательством и похищением людей в Белгородской области. Главные подсудимые Станислав Дементеев и Игорь Селютин получили по 17 лет со штрафами в 300 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно. Другим фигурантам — Степану Морозову, Константину Юрченко, Александру Бондареву, Геннадию Вислогузову, Роману Журавелю и Ренаду Хишбе — назначены сроки от 12 до 16 лет и штрафы от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

Коллегия присяжных признала подсудимых в зависимости от их ролей виновными в участии в устойчивой вооруженной банде, убийствах, похищении людей, вымогательстве и угоне автомобиля.

Как было установлено в ходе разбирательства, все они входили в организованную преступную группировку (ОПГ) «Кальбоновские», созданную криминальным авторитетом Николаем Аршиновым в Губкинском районе Белгородской области в начале 90-х годов прошлого века. Банда базировалась в Губкине, а ее участники грабили предпринимателей и «крышевали» бизнес.

Первый описанный в уголовном деле эпизод произошел в октябре 1997 года. Тогда житель Губкина Багров задолжал деньги своему знакомому, который договорился с лидером банды о «выбивании» долга. После этого Дементеев и Селютин установили, где живет Багров, а затем вместе с Морозовым похитили жертву, затолкали в багажник автомобиля. Пленника доставили в подвал подконтрольного кафе «Алиса», где стали избивать руками, ногами и бейсбольной битой. Когда мужчина отказался отдавать деньги, его убили. Тело спрятали, а найденные у Багрова 20 млн неденоминированных рублей бандиты поделили.

Еще одно убийство участники ОПГ совершили в 2005 году. Тогда их жертвой стал криминальный авторитет из соседнего с Губкиным города Старый Оскол Сотников. Он якобы претендовал на повышение статуса в преступной среде и хотел взять под контроль распределение денег, получаемых от «крышевания» бизнес-объектов в Белгородской области. Амбиции Сотникова привели к конфликту с «Кальбоновскими». В октябре 2005 года Дементеев расстрелял жертву на выходе из офиса в Старом Осколе, выпустив 16 пуль из автомата Калашникова.

Самый известный эпизод с участием бандитов произошел в 2015 году. Тогда участники банды организовали похищение директора ООО «Орловский элеватор» Руслана Проскурина, отдыхавшего в Абхазии.

Для этого был привлечен местный криминальный авторитет Ренад Хишба. Бандиты подкараулили господина Проскурина в кафе «Тропиканка» в Гагрском районе, после чего привезли в дом в селе Лдзаа. Там бизнесмена пытали: на голову ему надевали пакет, топили в бассейне и едва не отрезали ухо. Бандиты выбивали из него 2 млн руб., а также «ложное признание в приобретении оружия для убийства».

Господин Проскурин такое признание сделал, после чего его отпустили. Он инициировал возбуждение уголовного дела о своем похищении в 2018 году. Его расследование не продвигалось вплоть до передачи материалов в главное следственное управление Следственного комитета РФ. В 2024 году следователи раскрыли преступления группировки и задержали ее основных участников.

К тому моменту самые активные участники банды сменили роли. Станислав Дементеев, например, стал священником и проводил службы в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, Прохоровского района Белгородской области. Игорь Селютин в качестве снайпера участвовал в СВО, где его неоднократно награждали.

Незадолго до задержания основных фигурантов дела в зоне СВО погиб Николай Аршинов, который, по версии следствия, считался лидером группировки «Кальбоновские». О его смерти в мае 2023 года сообщило АО «Росипподромы», по данным которого, тот был известен как владелец скаковых лошадей, выступавших на разных ипподромах страны.

Сергей Толмачев, Воронеж