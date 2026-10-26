27 октября в Татарстане ожидается до +14 градусов
Ночью местами прогнозируют заморозки до -7
Во вторник, 27 октября, на территории Татарстана ожидается до +14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов, местами в южных и восточных районах до -7 градусов, днем прогреется до показателей от +9 до +14 градусов.
В Казани ночью температура составит от +1 до -1 градуса, в низких местах до -4 градусов. Днем максимальная температура составит от +11 до +13 градусов.