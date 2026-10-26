Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 27 октября

Австралийский доллар56,5932
Английский фунт107,7532
Белорусский рубль27,3499
Гонконгский доллар*10,2588
Дирхам ОАЭ21,9172
Доллар США80,4909
Евро90,0935
Индийская рупия**84,5893
Казахстанский тенге**17,8452
Канадский доллар57,5223
Китайский юань12,0680
СДР109,0958
Сингапурский доллар62,9721
Турецкая лира*16,2249
Украинская гривна*17,8069
Шведская крона*80,9392
Швейцарский франк97,4230
Японская иена**51,2029

*За 10. **За 100.