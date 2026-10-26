Официальные курсы валют ЦБ на 27 октября
|Австралийский доллар
|56,5932
|Английский фунт
|107,7532
|Белорусский рубль
|27,3499
|Гонконгский доллар*
|10,2588
|Дирхам ОАЭ
|21,9172
|Доллар США
|80,4909
|Евро
|90,0935
|Индийская рупия**
|84,5893
|Казахстанский тенге**
|17,8452
|Канадский доллар
|57,5223
|Китайский юань
|12,0680
|СДР
|109,0958
|Сингапурский доллар
|62,9721
|Турецкая лира*
|16,2249
|Украинская гривна*
|17,8069
|Шведская крона*
|80,9392
|Швейцарский франк
|97,4230
|Японская иена**
|51,2029
*За 10. **За 100.