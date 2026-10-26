На капремонт трамвайной инфраструктуры Казани направят 3 млрд рублей

По его словам, работы будут вести поэтапно. В частности, в следующем году отремонтируют инфраструктуру трамвайного маршрута №4 на участке от улицы Комиссара Габишева до остановки «Сады» протяженностью 13 км — там заменят верхние строения путей, контактную сеть и кабельные линии.