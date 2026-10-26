На капремонт трамвайной инфраструктуры Казани направят 3 млрд рублей
Средства выделят из бюджета Татарстана
Столица Татарстана в 2027 году получит 3 млрд рублей на капитальный ремонт и развитие инфраструктуры наземного электротранспорта. Средства выделят из республиканского бюджета, соответствующее решение принято в сентябре 2026 года, сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
По его словам, работы будут вести поэтапно. В частности, в следующем году отремонтируют инфраструктуру трамвайного маршрута №4 на участке от улицы Комиссара Габишева до остановки «Сады» протяженностью 13 км — там заменят верхние строения путей, контактную сеть и кабельные линии.
Сегодня в Казани действуют 9 трамвайных маршрутов, на которых работают 90 трамваев. За январь–сентябрь 2026 года они перевезли 11,3 млн пассажиров — на 300 тыс. меньше, чем годом ранее.