Научно-технологический кампус в Сириусе планируют ввести в 2028 году
Научно-технологический кампус на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Об этом во время общения с журналистами сообщил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.
По его словам, кампус станет частью инфраструктуры для ученых и их семей. Так, проект предполагает создание условий не только для научной и профессиональной деятельности, но и для жизни на ФТ.
«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе планируют создать научно-технологический кампус, рассчитанный на 8 тыс. мест.