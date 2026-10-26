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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Сочи

Научно-технологический кампус в Сириусе планируют ввести в 2028 году

Научно-технологический кампус на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Об этом во время общения с журналистами сообщил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.
По его словам, кампус станет частью инфраструктуры для ученых и их семей. Так, проект предполагает создание условий не только для научной и профессиональной деятельности, но и для жизни на ФТ.
«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе планируют создать научно-технологический кампус, рассчитанный на 8 тыс. мест.
Дмитрий Холодный