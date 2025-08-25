В «Сириусе» построят научно-технологический кампус на 8 тысяч мест

На территории «Сириуса» планируют создать новый научно-технологический кампус на 8 тыс. мест. Параллельно создадут эколого-биологический кластер, ориентированный на внедрение передовых решений в сельском хозяйстве. Площадки создают в рамках соглашений, которые заключили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории нового научно-технологического кампуса смогут проживать студенты и Краснодарского края. Подготовка документов по строительству практически завершена.

В рамках проекта реконструируют существующие корпуса апартаментного комплекса «Сигма Сириус» и построят жилой квартал с научно-образовательной и городской средой. На территории объекта будут расположены корпуса для студентов, сотрудников университета, а также для резидентов Инновационного научно-технологического центра. Там также будет располагаться учебный корпус и вторая очередь лабораторного комплекса университета «Сириус».

Кроме того, как сообщает администрация региона, на месте двух бывших предприятий Адлера — птицефабрики и чайной фабрики, рядом с университетом «Сириус», построят новый агробиокластер. Там студенты и ученые будут осваивать методы геномной селекции, экологической экспертизы, эффективное землепользование и развитие технологий, которые будут направлены на обеспечение продовольственной безопасности и технологического лидерства РФ в сельхозотрасли.

Алина Зорина