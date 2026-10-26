«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Гоа
«Аэрофлот» увеличит частоту прямых рейсов из Екатеринбурга в Гоа (Индия) с трех до пяти в неделю. Дополнительные вылеты по средам и субботам начнут выполнять с 14 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Сезонные регулярные рейсы из Екатеринбурга на индийский курорт перевозчик выполняет с 29 сентября. На маршруте задействованы самолеты Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Стоимость билетов начинается от 27 тыс. руб.
В действующем зимнем расписании «Аэрофлот» выполняет из Екатеринбурга прямые рейсы по девяти другим направлениям: в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Анталью, Бангкок, Нячанг, Пхукет, Санью и Стамбул.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы из Екатеринбурга в Дели (Индия) и обратно, запланированные на 25 октября, из-за невыдачи индийской стороной соответствующего разрешения.