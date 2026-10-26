«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Гоа

«Аэрофлот» увеличит частоту прямых рейсов из Екатеринбурга в Гоа (Индия) с трех до пяти в неделю. Дополнительные вылеты по средам и субботам начнут выполнять с 14 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.