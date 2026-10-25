«Уральские авиалинии» не смогли начать рейсы в Дели из-за отсутствия разрешения
«Уральские авиалинии» отменили рейсы U6-815 Екатеринбург — Дели и U6-816 Дели — Екатеринбург, запланированные на 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Уральские авиалинии провели большую работу по подготовке к запуску прямого сообщения между Екатеринбургом и Дели. Однако к запланированной дате начала рейсов авиационные власти Индии не выдали авиакомпании разрешение на выполнение полетов»,— говорится в сообщении перевозчика.
Пассажирам предложили альтернативные маршруты рейсами других авиакомпаний, возврат полной стоимости билетов или перенос вылета на более позднюю дату. Оформить возврат или перенос можно в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении или через контактный центр. Если билеты приобретены через агентство или сторонний сервис, обращаться нужно по месту покупки.
В «Уральских авиалиниях» продолжают работу по получению разрешения на выполнение полетной программы.
Напомним, рейсы в Дели должны были запустить в конце октября. Выполнять их планировали по вторникам и пятницам, стоимость билета должна была составить 37 тыс. руб.