«Уральские авиалинии» не смогли начать рейсы в Дели из-за отсутствия разрешения

Пассажирам предложили альтернативные маршруты рейсами других авиакомпаний, возврат полной стоимости билетов или перенос вылета на более позднюю дату. Оформить возврат или перенос можно в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении или через контактный центр. Если билеты приобретены через агентство или сторонний сервис, обращаться нужно по месту покупки.