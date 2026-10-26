В двух селах под Переславлем ввели карантин по бешенству
В селах Купань и Купанское Переславль-Залесского округа Ярославской области ввели карантин по бешенству животных до 21 декабря 2026 года. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Хохряков. Документ опубликован и вступил в силу 26 октября.
Ограничения установлены после выявления бешенства у домашнего животного. Эпизоотическим очагом признана территория личного подворья по адресу: село Купань, улица Хмельниковская, дом 14. Вид заболевшего животного в указе не уточняется.
На время карантина в двух селах запрещены выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных. Исключения предусмотрены для отправки на убой и для животных, вакцинированных в течение 179 дней перед вывозом.
В самом очаге запрещены лечение больных бешенством животных, их перемещение и перегруппировка, а также посещение территории посторонними с оговоренными в документе исключениями. Указом утвержден план ликвидации очага и предотвращения распространения заболевания.