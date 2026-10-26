В двух селах под Переславлем ввели карантин по бешенству

На время карантина в двух селах запрещены выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных. Исключения предусмотрены для отправки на убой и для животных, вакцинированных в течение 179 дней перед вывозом.