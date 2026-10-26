Синоптики Удмуртии опровергли сообщения о «черном небе»

В Гидрометцентре уточнили, что сами по себе такие погодные условия не загрязняют воздух, а лишь препятствуют рассеиванию вредных веществ. Жителям рекомендуют реже пользоваться личным транспортом, ограничить физическую активность на открытом воздухе, особенно вблизи трасс, и не сжигать мусор. Предприятиям необходимо проводить мероприятия по снижению выбросов.