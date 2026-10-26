Синоптики Удмуртии опровергли сообщения о «черном небе»
Антициклон способствует накоплению выбросов в приземном слое воздуха
Информация о введении в Удмуртии режима «черного неба» не соответствует действительности, сообщили в региональном Гидрометцентре. При этом в республике почти неделю сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), при которых загрязняющие вещества хуже рассеиваются в воздухе.
По данным синоптиков, причиной стал обширный антициклон. Из-за слабого ветра, температурной инверсии и туманов выбросы от автомобилей и промышленных предприятий могут накапливаться у поверхности земли. Ожидается, что антициклон задержится в регионе еще почти на неделю.
В Гидрометцентре уточнили, что сами по себе такие погодные условия не загрязняют воздух, а лишь препятствуют рассеиванию вредных веществ. Жителям рекомендуют реже пользоваться личным транспортом, ограничить физическую активность на открытом воздухе, особенно вблизи трасс, и не сжигать мусор. Предприятиям необходимо проводить мероприятия по снижению выбросов.
Сухая и относительно теплая погода, по прогнозу синоптиков, сохранится в Удмуртии до конца октября.