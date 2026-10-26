В Перми выставлен на продажу парк такси из 200 машин
В Перми на продажу выставили таксопарк. По данным объявления на платформе Avito, объект предлагается к приобретению как полностью готовый бизнес с действующей базой клиентов и необходимым автопарком.
Стоимость бизнеса составляет 175 млн руб. Срок окупаемости, по подсчетам продавца, составит три года. Автопарк развивает ИП, в составе такси — 200 машин (Lada Granta, Lada Vesta, Москвич, Baic). Также владелец готов распродать автомобили в розницу.
В объявлении указан адрес бизнеса: согласно открытым данным, там располагается таксопарк Taxi 05.