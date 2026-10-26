Клычков попросил силовиков разобраться с орловским подрядчиком благоустройства

Как доложил руководитель областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин, компания выполняет работы на набережной Лескова во Мценске и площади Революции в Малоархангельске. Оба объекта относятся к проектам — победителям девятого всероссийского конкурса. На их реализацию из федерального бюджета было выделено 90,2 млн руб. и 68,8 млн руб. соответственно. По данным портала госзакупок, контракты с «Альянсом» при этом заключены по цене 91,9 млн руб. и 63 млн руб. Первый исполнен на 49,3 млн руб. (оплачено 76,9 млн руб.), второй — на 24,1 млн руб. (44,5 млн руб.). По словам господина Латынина, работы идут «крайне медленными темпами», есть замечания строительного контроля. Департамент уже направил письма в надзорные органы.