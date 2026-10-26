Клычков попросил силовиков разобраться с орловским подрядчиком благоустройства
Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил передать в прокуратуру и МВД документы по местному ООО «ТСК Альянс», которое задерживает реализацию проектов, победивших во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На сегодняшнем оперативном совещании глава региона потребовал усилить претензионную работу с подрядчиком, поставил вопрос о расторжении контрактов и включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.
Как доложил руководитель областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин, компания выполняет работы на набережной Лескова во Мценске и площади Революции в Малоархангельске. Оба объекта относятся к проектам — победителям девятого всероссийского конкурса. На их реализацию из федерального бюджета было выделено 90,2 млн руб. и 68,8 млн руб. соответственно. По данным портала госзакупок, контракты с «Альянсом» при этом заключены по цене 91,9 млн руб. и 63 млн руб. Первый исполнен на 49,3 млн руб. (оплачено 76,9 млн руб.), второй — на 24,1 млн руб. (44,5 млн руб.). По словам господина Латынина, работы идут «крайне медленными темпами», есть замечания строительного контроля. Департамент уже направил письма в надзорные органы.
Кроме того, с ТСК «Альянс» заключен контракт на благоустройство «Тургеневской площади» во Мценске. Этот проект победил в десятом всероссийском конкурсе в августе 2025 года. На его реализацию предусмотрели 91,8 млн руб. Он предполагает выполнение работ под ключ. Пройти государственную экспертизу необходимо в этом году, однако, по словам главы департамента, на момент совещания документация туда еще не поступила. Чиновник сообщил о поручении направить ее до 1 ноября, а при неисполнении контрактных сроков — расторгнуть соглашение.
Господин Клычков также указал на проблемы с работами на улице Салтыкова-Щедрина в Орле. По его словам, в начале сентября там завершили только участок у школы, а контракт приходится переносить на следующий год.
Губернатор попросил передать документы по проекту в МВД и прокуратуру, а также подчеркнул, что из-за подрядчика срывается реализация нацпроекта.
«Авансы получают, а потом рассказывают, как работать. Краснеть мне из-за них уже надоело»,— добавил господин Клычков.
По данным орловских СМИ, первым заместителем гендиректора по строительству ТСК «Альянс» работает депутат орловского облсовета от «Справедливой России» Сергей Чеснович. На совещании господин Клычков отдельно указал на связь подрядчика с членом регионального парламента. Единственным владельцем и генеральным директором компании, согласно данным ЕГРЮЛ, является Анна Чеснович.