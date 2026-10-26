В центре Казани из-за заседания SMIIC могут временно ограничить движение

С 20:00 26 октября до 23:59 28 октября при необходимости ограничат проезд по улице Пушкина на участке от Карла Маркса до Большой Красной, по улице Театральной на том же отрезке, а также на муниципальной парковке по улице Карла Маркса от Пушкина до Театральной — в обоих направлениях.