В поселке Хакасии выявили очаг болезни Ньюкасла
Очаг болезни Ньюкасла (вирусное заболевание птиц) выявили в рабочем поселке Майна в Республике Хакасия. «Вирус очень заразный, он вызывает массовый падеж и наносит серьезный ущерб хозяйствам»,— предупредил жителей глава Саяногорска (в его состав входит поселок) Евгений Молодняков.
На месте работают специалисты ветеринарной станции и сотрудники городской администрации. Они обходят дворы, чтобы определить состояние здоровья домашней птицы. Мэр также призвал местных жителей вакцинировать птиц, держать кур и уток в закрытых помещениях и не допускать их контакта с дикими голубями, воробьями и чайками.
Как писал «Ъ-Сибирь», случай заболевания птицы ньюкаслской болезнью был зарегистрирован в июле этого года в АО «Птицефабрика Бархатовская» в соседнем Красноярском крае. Тогда на предприятии был введен карантин до 1 сентября.
Ньюкаслская болезнь птиц характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Возбудителем является РНК-содержащий вирус. По данным Россельхознадзора, заболевание характеризуется высокой летальностью среди непривитого поголовья и наносит значительный экономический ущерб птицеводческим хозяйствам.