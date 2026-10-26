В поселке Хакасии выявили очаг болезни Ньюкасла

На месте работают специалисты ветеринарной станции и сотрудники городской администрации. Они обходят дворы, чтобы определить состояние здоровья домашней птицы. Мэр также призвал местных жителей вакцинировать птиц, держать кур и уток в закрытых помещениях и не допускать их контакта с дикими голубями, воробьями и чайками.