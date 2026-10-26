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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Сибирь

В поселке Хакасии выявили очаг болезни Ньюкасла

Очаг болезни Ньюкасла (вирусное заболевание птиц) выявили в рабочем поселке Майна в Республике Хакасия. «Вирус очень заразный, он вызывает массовый падеж и наносит серьезный ущерб хозяйствам»,— предупредил жителей глава Саяногорска (в его состав входит поселок) Евгений Молодняков.

Антон Ваганов / Коммерсантъ

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На месте работают специалисты ветеринарной станции и сотрудники городской администрации. Они обходят дворы, чтобы определить состояние здоровья домашней птицы. Мэр также призвал местных жителей вакцинировать птиц, держать кур и уток в закрытых помещениях и не допускать их контакта с дикими голубями, воробьями и чайками.
Как писал «Ъ-Сибирь», случай заболевания птицы ньюкаслской болезнью был зарегистрирован в июле этого года в АО «Птицефабрика Бархатовская» в соседнем Красноярском крае. Тогда на предприятии был введен карантин до 1 сентября.
Ньюкаслская болезнь птиц характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Возбудителем является РНК-содержащий вирус. По данным Россельхознадзора, заболевание характеризуется высокой летальностью среди непривитого поголовья и наносит значительный экономический ущерб птицеводческим хозяйствам.
Александра Стрелкова