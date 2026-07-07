Карантин объявлен на «Птицефабрике Бархатовской» в Красноярском крае

На территории АО «Птицефабрика Бархатовская» выявлен случай заболевания птицы ньюкаслской болезнью. Об этом говорится в приказе службы по ветеринарному надзору Красноярского края, опубликованном 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В документе в качестве неблагополучного пункта указан корпус предприятия №43. В качестве угрожаемой территории — вся территория птицефабрики в селе Бархатово. Там введен карантин на срок до 1 сентября.

«В период ограничительных мероприятий (карантина) на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны запретить: выпуск из помещений восприимчивой к ньюкаслской болезни птицы; посещение птицеводческого предприятия посторонними лицами; торговлю птицей и птицепродуктами, заготовку, ввоз в предприятие и вывоз из него птицы и птицепродуктов…»,— отмечается в приказе.

Ньюкаслская болезнь птиц характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Возбудителем является РНК-содержащий вирус. По данным Россельхознадзора, заболевание характеризуется высокой летальностью среди непривитого поголовья и наносит значительный экономический ущерб птицеводческим хозяйствам.

АО «Птицефабрика Бархатовская» принадлежит Красноярскому краю. По данным сайта предприятия, поголовье кур достигает 1 млн. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль по итогам 2025 года составила 54,5 млн руб. при выручке 1,26 млрд руб.

Валерий Лавский