Отопительный сезон в Севастополе запускают поэтапно
Отопительный сезон в Севастополе начался. Несмотря на ограничения в энергосистеме, тепло запускают поэтапно. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
По его словам, больницы, часть детских садов и школ уже подключены, но работы продолжаются. Все социально значимые объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения.
В трети многоквартирных домов с центральным отоплением уже поступило тепло. До 30 октября власти планируют запустить все котельные.
Сейчас управляющие компании города работают круглосуточно, сформированы аварийные бригады. Телефоны диспетчерских работают в штатном режиме.
Что касается энергоснабжения, отключения начались из-за повреждения инфраструктуры за пределами региона. Основные работы завершились вчера, специалисты из Крыма и МРСК сегодня находятся на финальном этапе. Ориентировочно с 17:00 начнут постепенно снимать ограничения. Михаил Развожаев отметил, что если не будет форс-мажоров, завтра график временных отключений снимут полностью и город перейдет на нормальный режим работы. По его словам, транспорт, освещение и все системы с завтрашнего дня должны работать штатно.