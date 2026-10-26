Отопительный сезон в Севастополе запускают поэтапно

Что касается энергоснабжения, отключения начались из-за повреждения инфраструктуры за пределами региона. Основные работы завершились вчера, специалисты из Крыма и МРСК сегодня находятся на финальном этапе. Ориентировочно с 17:00 начнут постепенно снимать ограничения. Михаил Развожаев отметил, что если не будет форс-мажоров, завтра график временных отключений снимут полностью и город перейдет на нормальный режим работы. По его словам, транспорт, освещение и все системы с завтрашнего дня должны работать штатно.