«Корпорация Гринн» оспорила в суде налоговые претензии орловского УФНС

Корпорация оспаривает решение налоговой от 10 июля, а также данные по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу от 3 апреля 2026 года. Также «Гринн» просит налоговиков сделать перерасчет налога на имущество с применением льгот. Судебное заседание ожидается 2 ноября. В УФНС возражали против этих требований.