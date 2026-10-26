«Корпорация Гринн» оспорила в суде налоговые претензии орловского УФНС
АО «Корпорация Гринн» (долгое время числившееся в Курской области, а затем в Орловской) подало иск в Арбитражный суд Орловской области к региональному управлению федеральной налоговой службы (ФНС) и межрегиональной инспекции по Центральному федеральному округу. Это следует из картотеки арбитража.
Корпорация оспаривает решение налоговой от 10 июля, а также данные по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу от 3 апреля 2026 года. Также «Гринн» просит налоговиков сделать перерасчет налога на имущество с применением льгот. Судебное заседание ожидается 2 ноября. В УФНС возражали против этих требований.
Согласно бухгалтерской отчетности за 2025 год, объем уплаченного АО «Корпорация Гринн» налога на прибыль организаций составил 33,9 млн руб. (за 2024 год — 11,5 млн руб.). В ней же отражен отрицательный налог на прибыль — -34,6 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в прошлом корпорация смогла выйти из убытков: чистая прибыль по итогам 2025 года составила 604,7 млн руб. против убытка в 271,3 млн руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 2,4% — с 23,77 млрд до 24,33 млрд руб., себестоимость продаж увеличилась на 1,8% — с 17,23 млрд до 17,54 млрд руб. Кредиторская задолженность прибавила 1,8% (до 5,05 млрд руб.), а дебиторская сократилась на 10,1% (до 408,8 млн руб.).
По данным Rusprofile, АО «Корпорация "Гринн"» зарегистрировано в 1998 году. Компания расположена в Брянске, ранее сменив адреса регистрации в Курске и Орле. Уставный капитал составляет 766 млн руб. Директор — Анастасия Воронина. Актуальные собственники не раскрываются. Корпорация считается близкой бенефициарам букмекера 1xBet. В 2019 году брянское ООО «Паб» (принадлежит ООО «Ставка ру», которое на тот момент являлось российским юрлицом 1xBet и владельцем сайта 1xstavka.ru) получило доли в пяти структурах группы: «Гринн энергосбыт», ООО «Гипермаркет "Линия"» (Тула), «Культурный центр "Электроника"» (Воронеж), «Инициатива» (Воронеж) и «Курскбизнесавто».