Корпорация «Гринн» с активами в Черноземье вышла из убытков

Чистая прибыль брянского АО «Корпорация "Гринн"» (долгое время числившееся в Курской области, а затем в Орловской) по итогам 2025 года составила 604,7 млн руб. против чистого убытка в размере 271,3 млн руб. годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании.

Выручка АО «Корпорация "Гринн"» по итогам 2025 года тоже подросла до 24,33 млрд руб., увеличившись на 2,4% по сравнению с 2024 годом (23,77 млрд руб.).

Себестоимость продаж увеличилась на 1,8% — с 17,23 млрд до 17,54 млрд руб.

Кредиторская задолженность так же прибавила 1,8% — с 4,96 млрд до 5,05 млрд руб.

В то же время дебиторская задолженность сократилась на 10,1%, составив 408,8 млн руб. против 454,8 млн руб. годом ранее.

По данным Rusprofile, АО «Корпорация "Гринн"» зарегистрировано в 1998 году. Компания расположена в Брянске, ранее сменив адреса регистрации в Курске и Орле. Уставный капитал составляет 766 млн руб. Директор — Анастасия Воронина. Актуальные собственники не раскрываются. Корпорация считается близкой бенефициарам букмекера 1xBet. В 2019 году брянское ООО «Паб» (принадлежит ООО «Ставка ру», которое на тот момент являлось российским юрлицом 1xBet и владельцем сайта 1xstavka.ru) получило доли в пяти структурах группы: «Гринн энергосбыт», ООО «Гипермаркет "Линия"» (Тула), «Культурный центр "Электроника"» (Воронеж), «Инициатива» (Воронеж) и «Курскбизнесавто».

В конце 2023 года АО «Корпорация"Гринн"», управляющее сетью гипермаркетов и торговых центров «Линия», сменило налоговую юрисдикцию, перерегистрировавшись из Орловской области в Брянской. Сейчас корпорация реализует инвестиционный проект в Курске, предусматривающий вложение около 4 млрд руб. в строительство пятизвездочного отеля и спа-центра.

Анна Швечикова