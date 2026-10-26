В Татарстане утвердили грант в 80 млн руб. на подготовку кадров для нефтегазохимии
Грант в форме субсидии получат вузы
В Татарстане утвердили грант в размере 80 млн рублей, направленный на развитие образовательных программ в сфере химических технологий и новых материалов в партнерстве с предприятиями нефтегазохимической отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Грант в форме субсидии сможет получить вуз, на территории которого размещены учебный и научный центры нефтегазохимического предприятия общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. метров. Организация должна работать в Татарстане не менее трех лет, а ее учредителем должно выступать Минобрнауки России. Выплату получит один вуз по итогам конкурсного отбора. Распорядителем средств бюджета выступит Минобрнауки республики.
Средства планируется направить на обновление не менее пяти образовательных программ по направлениям «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах», а также на обновление материально-технической базы на площади не менее 2 тыс. кв. метров.