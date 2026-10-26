В Татарстане утвердили грант в 80 млн руб. на подготовку кадров для нефтегазохимии

Грант в форме субсидии сможет получить вуз, на территории которого размещены учебный и научный центры нефтегазохимического предприятия общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. метров. Организация должна работать в Татарстане не менее трех лет, а ее учредителем должно выступать Минобрнауки России. Выплату получит один вуз по итогам конкурсного отбора. Распорядителем средств бюджета выступит Минобрнауки республики.