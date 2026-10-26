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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославская область заняла 38-е место по доступности аренды жилья

Ярославская область заняла 38-е место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми. По данным РИА Новости, в январе—сентябре 2026 года арендовать квартиру могли 53,8% таких семей.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, в регионе оценили в 111,2 тыс. руб. в месяц.
Рейтинг составлен на основе доли семей с двумя детьми, которым доступна аренда квартиры с учетом расходов на жилье и повседневных нужд.
Виктория Самко