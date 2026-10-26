Ярославская область заняла 38-е место по доступности аренды жилья
Ярославская область заняла 38-е место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми. По данным РИА Новости, в январе—сентябре 2026 года арендовать квартиру могли 53,8% таких семей.
Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, в регионе оценили в 111,2 тыс. руб. в месяц.
Рейтинг составлен на основе доли семей с двумя детьми, которым доступна аренда квартиры с учетом расходов на жилье и повседневных нужд.