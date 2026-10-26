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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ярославль

Надежда Кадышева отменила концерт в Ярославле

Певица Надежда Кадышева отменила концерт в Ярославле, запланированный на 8 ноября. Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсетях.

Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

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Вместе с сыном Григорием Кадышевым певица должна была выступить на «Арене-2000» в 18:00. По словам артистки, концерт не состоится «по непредвиденным обстоятельствам». Других причин отмены она не назвала.
Надежда Кадышева сообщила, что деньги за билеты вернут в полном объеме через билетного оператора. Стоимость билетов начиналась от 2 тыс. руб.
Ранее концерт был перенесен с 22 августа на 8 ноября. По информации на сайте «Арены-2000», мероприятие отменено по решению организатора — ООО «Театр „Золотое кольцо“».
Виктория Самко