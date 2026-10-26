К банкротству бывшего самарского регоператора подключился экс-депутат
Бывший муниципальный парламентарий требует от компании 144 млн рублей
Арбитражный суд Самарской области рассмотрит заявление бывшего депутата самарской городской думы и индивидуального предпринимателя Алексея Монахова, который попросил включить в реестр требований кредиторов ООО «ЭкоСтройРесурс» претензии на сумму 144 млн рублей. Заседание назначено на 9 ноября. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
В июне 2026 года сызранское ООО «Фаворит-1», которое специализируется на сортировке материалов для дальнейшего использования, обратилось в региональный арбитраж с иском о банкротстве ООО «ЭкоСтройРесурс». Сумма требований истца составила 20,4 млн рублей.
ООО «ЭкоСтройРесурс» было региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области с 1 января 2019 года по 31 октября 2024 года.
Статус компания получила в 2018 году по итогам конкурсного отбора, а договор с регионом заключили сразу на девять лет. В августе 2024 года власти Самарской области инициировали процедуру расторжения соглашения. При этом компания продолжила выполнять функции регоператора до конца октября того же года — это было нужно, чтобы передать дела новому оператору. С 1 ноября 2024 года статус регионального оператора перешел к ГУП «Экология».