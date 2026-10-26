К банкротству бывшего самарского регоператора подключился экс-депутат

Статус компания получила в 2018 году по итогам конкурсного отбора, а договор с регионом заключили сразу на девять лет. В августе 2024 года власти Самарской области инициировали процедуру расторжения соглашения. При этом компания продолжила выполнять функции регоператора до конца октября того же года — это было нужно, чтобы передать дела новому оператору. С 1 ноября 2024 года статус регионального оператора перешел к ГУП «Экология».