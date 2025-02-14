Минюст признал иноагентом социолога Льва Гудкова

Минюст России расширил перечень иностранных агентов, включив в него социолога Льва Гудкова, журналистов Алексея Кунгурова, Сергея Ауслендера и Никиту Парменова, а также бывшего советника миссии России в Женеве Бориса Бондарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Гудков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Лев Гудков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно сообщению Минюста, включенные в реестр распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, ложную информацию о решениях российской власти, а также формировали негативный образ российской армии, выступали против боевых действий на Украине и сотрудничали с иностранными СМИ.

Лев Гудков (иноагент) — бывший директор «Левада-центра» (включен в реестр иноагентов). Борис Бондарев (иноагент) был советником представительства РФ при ООН в Женеве до мая 2022 года, пока не подал в отставку в знак протеста против боевых действий на Украине. Никита Парменов (иноагент) — редактор белгородского и курского Telegram-каналов «Пепел». Сергей Ауслендер (иноагент) — блогер, военный журналист, ведет канал, посвященный актуальной ситуации в Израиле и российско-украинскому конфликту. Алексей Кунгуров (иноагент) — блогер, ведет канал о внутренней и внешней политике России.

Полина Мотызлевская