Три сети АЗС в Удмуртии отменили лимиты на продажу бензина

Ранее лимиты на отпуск бензина действовали на заправках нескольких федеральных сетей. В начале октября на АЗС «Татнефти» можно было приобрести до 50 л бензина за раз, «Башнефти» — до 30 л, «Лукойла» — до 40 л. На заправках «Газпрома» ограничения к тому времени уже отменили.