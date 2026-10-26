Три сети АЗС в Удмуртии отменили лимиты на продажу бензина
За выходные в республике реализовали 1,8 тыс. т бензина
В Удмуртии отменили ограничения на продажу бензина в одни руки на автозаправочных станциях сетей «Газпром», «Башнефть» и «Лукойл». Об этом сообщили в минпромторге региона. За выходные 24–25 октября на АЗС региона реализовали 2,5 тыс. т топлива, в том числе 1,8 тыс. т бензина.
Средний недельный объем продаж бензина составил 942 т, уточнили в ведомстве.
Ранее лимиты на отпуск бензина действовали на заправках нескольких федеральных сетей. В начале октября на АЗС «Татнефти» можно было приобрести до 50 л бензина за раз, «Башнефти» — до 30 л, «Лукойла» — до 40 л. На заправках «Газпрома» ограничения к тому времени уже отменили.
Таким образом, по состоянию на 26 октября ограничения на продажу бензина сняты в трех сетях.