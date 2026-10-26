Три лыжника из Удмуртии получили нейтральный статус FIS
В список допущенных вошли Филатов, Дементьев и Кичигина
Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус трём спортсменам из Удмуртии — Георгию Филатову, Дмитрию Дементьеву и Алёне Кичигиной. Об этом сообщила Федерация лыжных гонок Удмуртии.
Статус позволяет спортсменам заявляться на международные соревнования сезона 2026/2027 годов в индивидуальных дисциплинах. Выступать они смогут без национальной символики и при соблюдении установленных FIS условий допуска.
В список российских лыжников, получивших нейтральный статус 23 октября, также вошла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Ранее аналогичный статус получили тренеры сборной России по лыжным гонкам, в том числе заслуженный тренер Удмуртии Олег Перевозчиков.