В Новороссийске с начала года эвакуировали более 6,7 тысячи автомобилей

«Эвакуация – крайняя мера. Она применяется к транспорту, который мешает движению, препятствует работе городских служб, создает аварийные ситуации и подвергает опасности жителей и гостей города. Работа по наведению порядка на дорогах ведется ежедневно. Особое внимание уделяется участкам возле социальных объектов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», — написал господин Кравченко в своих соцсетях.