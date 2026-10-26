В Новороссийске с начала года эвакуировали более 6,7 тысячи автомобилей
В Новороссийске с начала 2026 года на специализированную стоянку отправили более 6,7 тыс. автомобилей за нарушения правил парковки. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Сейчас на стоянке остаются 231 транспортное средство. Эвакуацию применяют, как отмечается, к автомобилям, которые мешают движению, препятствуют работе городских служб или создают угрозу безопасности. Особое внимание уделяется участкам возле социальных объектов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
«Эвакуация – крайняя мера. Она применяется к транспорту, который мешает движению, препятствует работе городских служб, создает аварийные ситуации и подвергает опасности жителей и гостей города. Работа по наведению порядка на дорогах ведется ежедневно. Особое внимание уделяется участкам возле социальных объектов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», — написал господин Кравченко в своих соцсетях.