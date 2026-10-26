В Перми за девять месяцев оформили права собственности на 1,2 тыс. земельных участков

Также с января по сентябрь 2026 года с государственного кадастрового учета были сняты 125 участков, по которым отсутствовали правоустанавливающие документы, а также не было оснований для разграничения права собственности. После завершения необходимых процедур часть этих земель может быть вовлечена в хозяйственный оборот и использована по назначению.