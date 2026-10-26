В Перми за девять месяцев оформили права собственности на 1,2 тыс. земельных участков
С января по сентябрь 2026 года в Перми зарегистрированы права собственности на 1209 земельных участков общей площадью 223 га. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были оформлены права на 948 объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на городской департамент земельных отношений.
Речь идет об участках, права на которые ранее не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Оформление прав на землю позволяет владельцам свободно распоряжаться своей землей, а городу — получить более точные сведения о земельных участках.
Также с января по сентябрь 2026 года с государственного кадастрового учета были сняты 125 участков, по которым отсутствовали правоустанавливающие документы, а также не было оснований для разграничения права собственности. После завершения необходимых процедур часть этих земель может быть вовлечена в хозяйственный оборот и использована по назначению.