Власти Казани планируют закупить 87 троллейбусов КамАЗа в 2027 году
Сейчас доля троллейбусов в общем объеме перевозок составляет 12%
В 2027 году власти Казани намерены приобрести 87 новых троллейбусов производства КамАЗа. Для оплаты лизинга город рассчитывает на поддержку республиканского бюджета, сообщил на аппаратном совещании замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
Обновление парка в 2023–2024 годах, когда Казань получила 60 и 64 машины соответственно, уже увеличило долю троллейбусов в общем объеме перевозок до 12%. Господин Шакиров выразил надежду, что дальнейшее обновление подвижного состава сделает этот вид транспорта еще более привлекательным для пассажиров.
Кроме того, в этом году было принято «беспрецедентное решение» о финансировании из бюджета республики 75% лизинговых платежей. Благодаря этому ПАТП №2 смогло заключить контракт на поставку 98 газовых автобусов, которые выйдут на маршруты перед Новым годом.