Власти Казани планируют закупить 87 троллейбусов КамАЗа в 2027 году

Кроме того, в этом году было принято «беспрецедентное решение» о финансировании из бюджета республики 75% лизинговых платежей. Благодаря этому ПАТП №2 смогло заключить контракт на поставку 98 газовых автобусов, которые выйдут на маршруты перед Новым годом.