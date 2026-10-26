В Астраханской области начался отопительный сезон
В Ахтубинске и Знаменске стартовал отопительный сезон. В данный момент осуществляется прогрев котлов, система набирает температуру постепенно, сообщили власти муниципалитетов.
«Тепло уже начинает поступать в дома. При этом прошу с пониманием отнестись к тому, что прогрев системы — процесс поэтапный: теплоноситель доходит до всех участков сети не одновременно», — отметил глава Ахтубинска Александр Сиваков. В случае отсутствия отопления в квартире необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Уже к вечеру 26 октября, по словам господина Сивакова, котельная выйдет на максимальную рабочую мощность.
В Знаменске МП «Теплосети» систему отопления запустили сегодня в 10 утра. В августе этого года директор ресурсоснабжающего предприятия констатировал, что оборудование котельной в Знаменске находится в критическом состоянии и требует ремонта на 80 млн руб. Износ теплообменников достиг 100%, а теплосъем снизился на 20-30% от номинального. В феврале прошлого года котел остановился при температуре 15°C .
В Астрахани дата начала отопительного сезона пока неизвестна. В 2025 году тепло в дома начало поступать 1 ноября.