В Астраханской области начался отопительный сезон

«Тепло уже начинает поступать в дома. При этом прошу с пониманием отнестись к тому, что прогрев системы — процесс поэтапный: теплоноситель доходит до всех участков сети не одновременно», — отметил глава Ахтубинска Александр Сиваков. В случае отсутствия отопления в квартире необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Уже к вечеру 26 октября, по словам господина Сивакова, котельная выйдет на максимальную рабочую мощность.