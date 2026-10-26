Ипотека потянула вниз

В России с начала 2026 года объем неплатежей на первичном рынке ипотеки увеличился на 20% на фоне падения портфеля на 10%. Среднемесячный прирост достиг 480 млрд руб., что эквивалентно 1,2% портфеля. Как отмечают эксперты «Долгового консультанта», за восемь месяцев 2026 года накопленный объем неплатежей по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ, ипотека на покупку строящегося жилья) в целом по России превысил 22,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 3,85 млрд руб. За 2025 год был отмечен двукратный рост, с 9,3 млрд до 18,7 млрд руб., а за 2024 год — в 1,5 раза, на 3,1 млрд руб. Доля неплатежей в общей задолженности по ипотеке под залог ДДУ с начала 2026 года выросла более чем на треть (35%), с 0,4% до 0,54%. За январь-август портфель сократился на 10% или 476 млрд руб., опустившись до 4,19 трлн руб. По итогам первого квартала 2026 года темп сокращения портфеля составлял 4% или 163 млрд.