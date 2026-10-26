Начальника управления логистики «Т Плюс» в Удмуртии обвинили в мошенничестве
По версии следствия, он получил от контрагентов имущество на 349 тыс. руб.
Ленинский райсуд Ижевска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий 51-летнему начальнику управления логистики удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», обвиняемому в мошенничестве с использованием служебного положения (ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
По версии следствия, с января 2023-го по июнь 2026 года подсудимый получил от представителей коммерческих организаций бытовую технику и строительные материалы на общую сумму 349,2 тыс. руб. Взамен он, как полагает следствие, обеспечивал этим компаниям преимущества при участии в конкурсных процедурах, заключении и исполнении договоров, а также при организации оплаты по ним.
Суд установил запрет определенных действий сроком на два месяца. В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства следователя. Дело находится на стадии расследования.