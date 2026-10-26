Начальника управления логистики «Т Плюс» в Удмуртии обвинили в мошенничестве

По версии следствия, с января 2023-го по июнь 2026 года подсудимый получил от представителей коммерческих организаций бытовую технику и строительные материалы на общую сумму 349,2 тыс. руб. Взамен он, как полагает следствие, обеспечивал этим компаниям преимущества при участии в конкурсных процедурах, заключении и исполнении договоров, а также при организации оплаты по ним.