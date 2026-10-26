В Черноземье 28 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +12°C
В среду, 28 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +5°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +7°C, днем поднимется до +11°C, вечером опустится до +10°C, а ночью будет +9°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +12°C, вечером ожидается +10°C, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается +5°C, днем будет до +11°C, вечером — +9°C, а ночью температура опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +9°C, а ночью столбик термометра покажет +7°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +5°C, днем — +11°C, вечером столбик термометра покажет до +8°C, а ночью будет +7°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +6°C, днем — +12°C, вечером — +8°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +6°C. Ветер до 4 м/с.