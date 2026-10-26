В сентябре в Удмуртии оформили почти на 60% больше ипотек за месяц
В среднем по РФ выдача займа увеличилась на 41%
В сентябре в Удмуртии выдача ипотечных кредитов составила 1,9 тыс. штук, увеличившись на 57% за месяц. Объем — 7,9 млрд руб., прирост — 78%. Об этом сообщают аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В среднем жители республики брали ипотеку на 4,1 млн руб. со сроком на 23,4 года. Прирост по обоим показателям составил 13 и 12,9% соответственно. За девять месяцев в регионе оформили 11,4 тыс. ипотек на 42,5 млрд руб.
Выдача займов на жилье в среднем по РФ за месяц выросла на 41%, до 133,6 тыс. штук. В ОКБ отметили, что это максимальное число выдач ипотек за период январь—сентябрь. Объем также показал максимум, увеличившись на 61%, до 641,5 млрд руб.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что количество выданных льготных ипотечных кредитов в Удмуртии увеличилось в сентябре на 111,2%, до 1 тыс. Объем также вырос более чем вдвое — на 116%, до 5,5 млрд руб.
С 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.