Татарстан вошел в топ-5 регионов России по доступности аренды жилья
Республика заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья, следует из исследования РИА «Новости».
В Татарстане арендовать двухкомнатную квартиру и при этом покрывать повседневные расходы могут 66,7% семей с двумя детьми. В целом по России доля семей, которым доступна аренда двухкомнатной квартиры, в январе — сентябре 2026 года достигла рекордных 53,6.%
Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ (77,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (77,4%) и Магаданская область (72,1%). В первую десятку также вошли Сахалинская область (66,4%), Ненецкий автономный округ (66%), Мурманская область (65,5%), Чукотский автономный округ (64,8%), Белгородская (64,2%) и Калужская (63,8%) области. Всего порог в 60% преодолели 19 регионов.