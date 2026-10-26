Татарстан вошел в топ-5 регионов России по доступности аренды жилья

В Татарстане арендовать двухкомнатную квартиру и при этом покрывать повседневные расходы могут 66,7% семей с двумя детьми. В целом по России доля семей, которым доступна аренда двухкомнатной квартиры, в январе — сентябре 2026 года достигла рекордных 53,6.%