В Оренбурге осудили предпринимателя за попытку хищения техники на 11 млн рублей
Оренбуржец незаконно вывез технику с территории ООО
В Оренбурге Ленинский районный суд отправил в колонию местного предпринимателя за покушение на мошенничество в особо крупном размере. 27-летнего мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 159 УК РФ, сообщили в региональной прокуратуре.
Как установили следователи, в октябре 2023 года обвиняемый заключил с одной из организаций договор хранения сельхозтехники. Позднее он вывез оборудование и транспорт с территории ООО, уклонившись от подписания акта приема-передачи.
В декабре 2024 года собственник имущества обратился в суд и потребовал взыскать утраченное имущество с хранителя, стоимость которого превышала 11 млн руб. Суд удовлетворил требование, но на счету организации не хватило денег для выплаты.
Предпринимателя приговорили к двум годам колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.