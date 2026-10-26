Ева Польна, «Огни Анатолии» и «Когда мы женаты»
Куда сходить в Ярославле с 26 октября по 1 ноября
На этой неделе в Ярославле выступят Ева Польна и Кубанский казачий хор, покажут танцевальное шоу «Огни Анатолии» и музыкальный спектакль «Вертинский» с Александром Домогаровым. В театре Волкова пройдут спектакли «Фёдор Волков. Восхождение», «Племена» и «Мальва». В кинотеатрах можно будет посмотреть новинки проката и посетить специальные кинопоказы.Самые яркие события — в подборке «Ъ-Ярославль».
Концерты и шоу
Ева Польна — «В сторону сердца»
28 октября, 19:00. КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53. В программе — песни из сольного репертуара певицы. Билеты — от 2,5 тыс. руб. 6+.
Кубанский казачий хор — «Нам — 215 лет!»
29 октября, 19:00. КЗЦ «Миллениум». Коллектив представит программу, посвященную своей истории и казачьим музыкальным традициям. Билеты — от 800 руб. 6+.
«Огни Анатолии»
30 октября, 19:00. КЗЦ «Миллениум». Танцевальное шоу соединяет народные традиции Анатолии, классический балет и современную хореографию. Билеты — от 1 тыс. руб. 6+
Владимир Захаров и «Рок-Острова»
1 ноября, 19:00. КЗЦ «Миллениум». Концерт приурочен к 40-летию группы. В программе заявлены песни «Ничего не говори», «Лишь только солнце» и другие хиты коллектива. Билеты — от 1,9 тыс. руб. 6+.
Спектакли
«Фёдор Волков. Восхождение»
27 октября, 18:30. Театр Волкова. Мистерия о жизни основателя первого русского профессионального театра. В постановке участвует оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Билеты — от 300 руб. 16+
«Когда мы женаты»
28 октября, 18:30. Театр Волкова. Комедия о трёх супружеских парах, чьи юбилейные торжества оборачиваются неожиданным открытием и заставляют их пересмотреть отношения. 16+
«Племена»
29 октября, 18:30. Театр Волкова. Спектакль о молодом глухом мужчине, который пытается найти взаимопонимание с близкими и собственное место в мире. Билетв — от 300 руб. 18+
«Москва — Петушки»
29 октября, 19:00. Камерная сцена театра Волкова. Постановка по поэме Венедикта Ерофеева о поездке героя из Москвы в Петушки, которая превращается в путешествие по его сознанию. 16+
«Мальва»
30 октября, 18:30. Театр Волкова. Спектакль по рассказу Максима Горького о любовном треугольнике, ревности и стремлении к свободе. Билеты — от 300 руб. 16+
«Клуб отчаянных оптимистов»
30 октября, 19:00. Камерная сцена театра Волкова. Комедия о людях старшего возраста, которые, несмотря на одиночество и жизненные трудности, продолжают искать поводы для радости. 16+
«Вертинский»
31 октября, 18:00. КЗЦ «Миллениум». Музыкально-драматический спектакль с Александром Домогаровым о жизни и творчестве Александра Вертинского. 18+
«13-й апостол»
31 октября и 1 ноября, 18:30. Театр Волкова. Музыкальная постановка о Владимире Маяковском, его творчестве и истории создания поэмы «Облако в штанах». 18+
«Незнайка-путешественник»
27 октября, 11:00. Ярославский ТЮЗ, улица Свободы, 23. Музыкальная сказка о приключениях Незнайки и его друзей. Билеты — от 500 руб. 6+
Кино
«Арена ди Верона: Набукко»
28 октября, 19:00. «Киномакс-Аура». Кинопоказ оперы «Набукко» Джузеппе Верди. Билеты — от 650 руб. 12+
«Рождение империи»
29 октября, 18:30. КЗЦ «Миллениум». Специальный кинопоказ исторической драмы. Билеты — 290 руб. 12+
«Фьорд»
29 октября, 19:00. «Киномакс-Аура». Билеты — от 420 руб. 18+
Выставки и музеи
Ярославский музей-заповедник
В течение недели посетителям доступны экспозиции «Сокровища Ярославля», «Топоры и медведи. Шкуры и горшки», «Эффект оперы Зимина» и «Проворачивая время». Музей находится на Богоявленской площади, 25. Билеты — от 200 руб. 6+