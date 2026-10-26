Ева Польна, «Огни Анатолии» и «Когда мы женаты»

На этой неделе в Ярославле выступят Ева Польна и Кубанский казачий хор, покажут танцевальное шоу «Огни Анатолии» и музыкальный спектакль «Вертинский» с Александром Домогаровым. В театре Волкова пройдут спектакли «Фёдор Волков. Восхождение», «Племена» и «Мальва». В кинотеатрах можно будет посмотреть новинки проката и посетить специальные кинопоказы.Самые яркие события — в подборке «Ъ-Ярославль».