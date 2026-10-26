Краевые власти увеличат бюджетную поддержку профессиональных спортклубов в следующем году
Финансирование профессиональных спортивных клубов Пермского края со следующего года увеличится с 647,36 млн руб. до 705,7 млн руб. Соответствующее постановление правительства Пермского края об установлении расходных обязательств на поддержку профессиональных спортивных клубов опубликовано на официальном сайте.
В 2026 году поддержку из бюджета Пермского края получили пять профессиональных клубов: «Хоккейный клуб “Молот”», ФРПБ «Парма», АНО «Футбольный клуб “Амкар-Пермь”», ПРОО «Женский футбольный клуб “Звезда-2005”», ПКОО «Гандбольный клуб “Пермские медведи”».
Напомним, в Пермском крае финансирование профессиональных клубов действует по принципу «70 на 30»: 70% расходов клуба на подготовку и участие в соревнованиях финансирует краевой бюджет, а оставшиеся 30% клуб обязан привлечь из внебюджетных источников.