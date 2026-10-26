Краевые власти увеличат бюджетную поддержку профессиональных спортклубов в следующем году

Напомним, в Пермском крае финансирование профессиональных клубов действует по принципу «70 на 30»: 70% расходов клуба на подготовку и участие в соревнованиях финансирует краевой бюджет, а оставшиеся 30% клуб обязан привлечь из внебюджетных источников.