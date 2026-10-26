Уральцу назначили 13,5 лет колонии за попытку продать 53 кг наркотиков

Суд установил, что в 2025 году подсудимый местный житель в составе группы координировал свои действия с неустановленным оператором через интернет. Он получал координаты тайников, извлекал оттуда вещества, делил их на дозы и вновь прятал для последующей продажи. Далее он сообщал местонахождение наркотиков оператору, чтобы тот передавал эти данные покупателям. В сентябре того же года Климакова и его соучастника задержала полиция. Продать вещества ему не удалось по независящим от него причинам.