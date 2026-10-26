Уральцу назначили 13,5 лет колонии за попытку продать 53 кг наркотиков
Городской суд Первоуральска приговорил 42-летнего курьера-закладчика Александра Климакова к 13,5 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его признали виновным в трех покушениях на незаконный сбыт 53 кг синтетических наркотиков, покупке и хранение 28 кг прекурсоров и «отмывании» более 1,4 млн руб. в составе преступной группы.
Суд установил, что в 2025 году подсудимый местный житель в составе группы координировал свои действия с неустановленным оператором через интернет. Он получал координаты тайников, извлекал оттуда вещества, делил их на дозы и вновь прятал для последующей продажи. Далее он сообщал местонахождение наркотиков оператору, чтобы тот передавал эти данные покупателям. В сентябре того же года Климакова и его соучастника задержала полиция. Продать вещества ему не удалось по независящим от него причинам.
На суде Александр Климаков частично признал вину, однако заявил, что не входил в состав организованной группы. В качестве дополнительного наказания суд конфисковал в доход государства денежные средства в размере 1 424 066 руб., сотовый телефон и автомобиль осужденного. Приговор пока не вступил в законную силу.