Жительницу Краснокамска будут судить за получение пособий на несуществующего ребенка

Как установило следствие, в 2015 году женщина обратилась в ЗАГС и при помощи двух свидетелей сумела получить свидетельство о рождении ребенка, которого на самом деле не существовало. На основании этого документа ей выплатили материнский капитал в размере 453 тыс. руб. В октябре 2023 года она оформила пособие на мнимого сына и получала его до мая 2026 года. Общая сумма полученных выплат составила 452 тыс. руб. Общая сумма причиненного бюджету РФ ущерба составила 905 тыс. руб.