Новый «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis уже в Перми: флагман «Ли Авто» | Li Auto доступен в «Сатурн-Р-Авто»
Новое поколение флагманского кроссовера «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis уже представлено в официальном дилерском центре «Сатурн-Р-Авто» в Перми. Автомобиль есть в наличии, а познакомиться с его возможностями можно уже сейчас, записавшись на тест-драйв.
Новое поколение флагмана
Новый «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis сохранил узнаваемый образ флагманского полноразмерного кроссовера марки, но стал крупнее и получил полностью обновленную техническую начинку. По сравнению с предыдущим поколением емкость тяговой батареи увеличилась с 52,3 до 72,7 кВт·ч, запас хода на электротяге по циклу WLTC – с 235 до 350 км, а максимальная мощность силовой установки – с 449 до 571 л. с.
Габариты автомобиля составляют 5255 2000 1810 мм, колесная база – 3125 мм. Трехрядный салон рассчитан на шесть человек и выполнен по схеме 2+2+2. При сохранении характерных пропорций L9 заметно изменилась световая графика: спереди появилась новая фирменная полоса Intelligent Halo Light и адаптивные матричные светодиодные фары, сзади – фонари нового дизайна. Версию «Ливис» | Livis также отличают 22-дюймовые колесные диски, особые элементы внешней отделки и эксклюзивные двухцветные сочетания кузова.
Новая силовая установка и 800-вольтовое активное шасси
«Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis оснащен последовательной гибридной силовой установкой REEV нового поколения. За полный привод отвечают два электродвигателя, расположенные на передней и задней осях. Их максимальная суммарная мощность достигает 420 кВт (571 л. с.), а крутящий момент – 710 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.
В состав системы увеличения запаса хода входит бензиновый турбированный четырехцилиндровый двигатель третьего поколения объемом 1,5 литра, работающий в качестве генератора. Тяговая батарея емкостью 72,7 кВт·ч поддерживает сверхбыструю зарядку 5C. Запас хода исключительно на электротяге составляет до 350 км по циклу WLTC, а суммарный запас хода по циклу WLTC достигает 1370 км. По сравнению с предыдущим поколением электрический запас хода увеличился почти на 50%, что расширяет возможности использования автомобиля в повседневных поездках без запуска ДВС-генератора.
Одной из ключевых технологических особенностей «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis стала 800-вольтовая активная подвеска. Для каждого колеса предусмотрен независимый гидронасос, благодаря чему система может управлять вертикальной артикуляцией колес и активно противодействовать кренам кузова и дорожным неровностям. Подвеска также автоматически изменяет высоту кузова в зависимости от условий движения и может облегчать посадку, высадку и погрузку багажа.
Новое шасси сочетает электронное рулевое управление (steer-by-wire) с системой управления задними колесами. Минимальный радиус разворота составляет 5,3 м, что заметно облегчает маневрирование в городе для полноразмерного кроссовера длиной более 5,2 м.
Флагманский комфорт и интеллектуальные технологии
Архитектура салона нового «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis построена вокруг концепции комфортного пространства для всех трех рядов. Четыре кресла первого и второго рядов получили режим невесомости (Zero-Gravity). Для сидений предусмотрены вентиляция, подогрев и 18-точечный массаж, а в отделке используется кожа наппа. В оснащение также входят интеллектуальный семизонный климат-контроль, солнцезащитные шторки второго ряда с электроприводом и 10-литровый бокс с функциями охлаждения, подогрева и заморозки. Опционально доступны также электрохромное остекление второго и третьего рядов.
Цифровая платформа салона построена на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8797 Elite. В передней части расположен панорамный 29-дюймовый дисплей с разрешением 6K, для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 21-дюймовый экран 4K. За звук отвечает премиальная система Pristine Halo Theater 9.3.6 с 33 динамиками и пиковой мощностью 5,4 кВт. Четыре динамика интегрированы в подголовники и формируют индивидуальные пространственные звуковые зоны.
Значительно обновлена и аппаратная платформа систем помощи водителю. «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis получил два процессора собственной разработки M100 суммарной вычислительной производительностью 2560 TOPS. Комплекс датчиков включает передний высокопроизводительный лидар ATL-P, два боковых твердотельных лидара с переменным фокусным расстоянием, задний лидар, камеры кругового обзора, миллиметровый радар и десять радаров ближнего действия UWB. Эта аппаратная архитектура формирует основу для работы интеллектуальных систем помощи водителю.
Практические возможности нового «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis можно расширить за счет опционального оборудования. Фаркоп с электроприводом складывания позволяет буксировать прицеп с массой до 1500 кг. Для более удобной посадки и высадки доступны выдвижные пороги с электроприводом: в сложенном положении они убираются вровень с порогами кузова и не уменьшают дорожный просвет автомобиля.
Адаптация для российского рынка и сервисы Яндекса
Важной частью подготовки «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis к официальным продажам стала адаптация автомобиля к условиям российского рынка и привычным пользовательским сценариям. Международная версия нового флагмана получила зарядный разъем стандарта CCS2, совместимый с распространенной в России и странах Европы зарядной инфраструктурой. Мобильное приложение «Ли Авто» | Li Auto теперь полностью доступно на русском языке, а зарегистрировать мастер-аккаунт владельцы официальных автомобилей могут самостоятельно с использованием адреса электронной почты.
Особое внимание уделено локализации цифровой экосистемы автомобиля. В мультимедийную систему российского Li L9 Livis интегрированы привычные российским пользователям сервисы «Яндекса»: «Яндекс Карты», «Яндекс Видео» с контентом «Кинопоиска», «Яндекс Музыка» с доступом к библиотеке «Яндекс Книг» и «Яндекс Браузер». Карты построят маршрут с учетом пробок и подскажут свободную парковку, «Музыка» и «Книги» наполнят дорогу любимыми треками и аудиокнигами, а во время остановки или зарядки «Кинопоиск» превратит салон в кинозал с десятками тысяч фильмов и сериалов на большом экране. Достаточно войти в «Яндекс ID» – и автомобиль узнает вас: сохраненные адреса, плейлисты, подписки и аудиокниги подтянутся автоматически, а начатую дома книгу или сериал можно продолжить с того же места в дороге. Все сервисы работают прямо на мультимедийном экране – доставать смартфон не нужно.
Официальные продажи и поддержка
Для приобретения нового флагмана клиентам будет доступен широкий выбор финансовых инструментов, включая кредитные и лизинговые программы, специальные предложения банков-партнеров, а также программу «Трейд-ин».
Для действующих владельцев «Ли Авто» | Li Auto действует специальная программа «Лояльный трейд-ин».
На официально поставленные автомобили распространяется заводская гарантия сроком 3 года или 100 тыс. км пробега, на тяговую батарею и компоненты электропривода – 8 лет или 160 тыс. км, на кузов от сквозной коррозии – 6 лет или 100 тыс. км. Владельцам официальных автомобилей также доступны сервисное обслуживание в сертифицированных центрах, оригинальные запасные части и официальные обновления программного обеспечения автомобиля по воздуху.
«Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis уже в наличии в «Сатурн-Р-Авто».
Новый «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis уже доступен в официальном дилерском центре «Сатурн-Р-Авто» в Перми. Приглашаем лично познакомиться с автомобилем, оценить качество отделки салона, интеллектуальные технологии и возможности активной подвески во время тест-драйва.
Специалисты дилерского центра расскажут об оснащении, актуальных условиях приобретения, финансовых программах и возможностях обмена автомобиля по программе «Трейд-ин».
Запишитесь на тест-драйв «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis и откройте для себя новое поколение флагманского кроссовера «Ли Авто» | Li Auto.
Официальный дилер «Ли Авто» – компания «Сатурн-Р-Авто»
ООО "Сатурн-Р-АВТО"Реклама