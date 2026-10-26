Новый «Ли Л9 Ливис» | Li L9 Livis уже в Перми: флагман «Ли Авто» | Li Auto доступен в «Сатурн-Р-Авто»

Особое внимание уделено локализации цифровой экосистемы автомобиля. В мультимедийную систему российского Li L9 Livis интегрированы привычные российским пользователям сервисы «Яндекса»: «Яндекс Карты», «Яндекс Видео» с контентом «Кинопоиска», «Яндекс Музыка» с доступом к библиотеке «Яндекс Книг» и «Яндекс Браузер». Карты построят маршрут с учетом пробок и подскажут свободную парковку, «Музыка» и «Книги» наполнят дорогу любимыми треками и аудиокнигами, а во время остановки или зарядки «Кинопоиск» превратит салон в кинозал с десятками тысяч фильмов и сериалов на большом экране. Достаточно войти в «Яндекс ID» – и автомобиль узнает вас: сохраненные адреса, плейлисты, подписки и аудиокниги подтянутся автоматически, а начатую дома книгу или сериал можно продолжить с того же места в дороге. Все сервисы работают прямо на мультимедийном экране – доставать смартфон не нужно.