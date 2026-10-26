Как студенты прикладной информатики в МИДиС учатся разрабатывать цифровые решения для бизнеса на примере Технического университета УГМК
Студенты направления «Прикладная информатика» Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске разработали интерактивный электронный обучающий курс с элементами компьютерной игры для Технического университета УГМК. Проект решает задачу подготовки рабочих по специальности «Стропальщик» и позволил студентам получить опыт моделирования промышленных процессов, настройки игровой физики и создания прикладных IT-решений для тяжелой индустрии.
Программа посвящена одной из самых массовых рабочих профессий металлургического холдинга, где ошибки при строповке грузов несут прямую угрозу жизни. Студенческая команда создала динамические 3D-модели цехового оборудования и подъемных механизмов, которыми пользователь управляет в режиме реального времени. В обучающую мини-игру заложены алгоритмы оценки правильности действий: система симулирует перемещение тяжелых грузов, фиксирует нарушения техники безопасности и не позволяет перейти к следующему этапу без исправления ошибок.
«Интерактивность электронного курса помогает не только лучше усвоить знания, но и создает мотивацию к прохождению курса в более интересной современной форме», – отмечал возглавлявший Технический университет УГМК Вячеслав Лапин.
Разработка интерактивных симуляторов для предприятий входит в систему проектной подготовки кафедры математики и информатики МИДиС. Созданный продукт полностью внедрен в образовательный процесс корпоративного университета УГМК для аттестации рабочих кадров производственных площадок холдинга.
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