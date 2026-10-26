Как студенты прикладной информатики в МИДиС учатся разрабатывать цифровые решения для бизнеса на примере Технического университета УГМК

Программа посвящена одной из самых массовых рабочих профессий металлургического холдинга, где ошибки при строповке грузов несут прямую угрозу жизни. Студенческая команда создала динамические 3D-модели цехового оборудования и подъемных механизмов, которыми пользователь управляет в режиме реального времени. В обучающую мини-игру заложены алгоритмы оценки правильности действий: система симулирует перемещение тяжелых грузов, фиксирует нарушения техники безопасности и не позволяет перейти к следующему этапу без исправления ошибок.