Налоговая хочет обанкротить кредитора АО «Соликамскбумпром»
Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление ФНС по Омской области к ООО «Электротехконтроль». Как следует из материалов дела, налоговая служба намерена признать общество банкротом, обосновывая это наличием у него задолженности по обязательным платежам в размере 12,7 млн руб. Из них 6,1 млн руб. — во вторую очередь реестра требований кредиторов и 6,8 млн руб. — в третью. Заседание по делу назначено на 10 ноября.
ООО «ЭТК» действует в Перми с 2006 года. Основной вид деятельности компании — испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование. Кроме этого, компания производит строительные металлические конструкции, обрабатывает металлы, занимается оптовой и розничной торговлей непродовольственными товарами. Учредителями на паритетных началах являются Виталий Куксин и гендиректор Ринат Булатов. Выручка компании в 2025 году снизилась на 29% — до 110 млн руб., чистая прибыль упала на 100% — до 23 тыс. руб.
«ЭТК» является одним из кредиторов АО «Соликамскбумпром». Основные требования компании к должнику составляют более 6,7 млн руб. Согласно картотеке суда, в этом году арбитраж удовлетворил пять исков «ЭТК» к предприятиям на общую сумму более 49 млн руб.