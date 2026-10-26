Налоговая хочет обанкротить кредитора АО «Соликамскбумпром»

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление ФНС по Омской области к ООО «Электротехконтроль». Как следует из материалов дела, налоговая служба намерена признать общество банкротом, обосновывая это наличием у него задолженности по обязательным платежам в размере 12,7 млн руб. Из них 6,1 млн руб. — во вторую очередь реестра требований кредиторов и 6,8 млн руб. — в третью. Заседание по делу назначено на 10 ноября.