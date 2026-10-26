Ярославна перевела мошенникам более 1 млн рублей после знакомства в сети

Когда вывести средства не удалось, женщина обратилась в службу поддержки. Там потребовали внести дополнительные несколько сотен тысяч рублей для закрытия счета и возврата средств. Заявительница выполнила указания, однако доступ к инвестиционной площадке заблокировали, а собеседники перестали выходить на связь.