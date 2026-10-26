Ярославна перевела мошенникам более 1 млн рублей после знакомства в сети
Жительница Ленинского района Ярославля лишилась более 1 млн руб. после знакомства с мужчиной в социальной сети, предложившим ей заработать на инвестициях. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, после общения с новым знакомым женщине, 1976 года рождения, позвонила «сотрудница криптобиржи» и объяснила, как зарегистрироваться на торговой площадке и пополнить брокерский счет. Потерпевшая установила необходимые приложения и перевела деньги.
Когда вывести средства не удалось, женщина обратилась в службу поддержки. Там потребовали внести дополнительные несколько сотен тысяч рублей для закрытия счета и возврата средств. Заявительница выполнила указания, однако доступ к инвестиционной площадке заблокировали, а собеседники перестали выходить на связь.
Следственное подразделение ОМВД России по Ленинскому городскому району возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).