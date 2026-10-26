На реконструкцию водопровода и канализации Новочеркасска направят 538 млн рублей
Правительство Ростовской области обновило план мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры Новочеркасска. Согласно документу, стоимость проекта по реконструкции разводящих сетей водоснабжения составляет 537,6 млн рублей.
Из этой суммы 374,1 млн рублей планируется профинансировать за счет займа Фонда ЖКХ, предоставленного с использованием средств Фонда национального благосостояния. Еще 163,5 млн рублей составят собственные средства заемщика — ООО «Экотех-Нологии».
План предусматривает реконструкцию участков водопроводных сетей диаметром от 100 до 500 мм, а также объектов водоотведения. В частности, речь идет о сетях на улицах Михайловской, Кавказской, Комитетской, Платовском проспекте и других улицах города.
Мероприятия предусмотрены в рамках концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Новочеркасска.