Южный Урал сохранил позиции в рейтинге регионов по доступности аренды жилья
Челябинская область заняла 23-е место в РФ
Доля семей с двумя детьми, для которых в Челябинской области доступна аренда квартиры в январе — сентябре 2026 года, составила 58,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го регион остался на 23-й позиции по этому показателю в рейтинге субъектов России от «РИА Новости».
В этом году семье с двумя детьми на Южном Урале нужно иметь ежемесячный доход в сумме 110,6 тыс. руб., чтобы позволить себе снимать жилье. Год назад эта цифра находилась на уровне 104,6 тыс. руб. Тогда 55,2% семей в регионе была доступна аренда.
Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский (доля семей — 77,5%; необходимый доход — 139,6 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкий (77,4%; 183,3 тыс. руб.) автономные округа, а также Магаданская область (72,1%; 208,8 тыс. руб.).