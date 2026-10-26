Южный Урал сохранил позиции в рейтинге регионов по доступности аренды жилья

В этом году семье с двумя детьми на Южном Урале нужно иметь ежемесячный доход в сумме 110,6 тыс. руб., чтобы позволить себе снимать жилье. Год назад эта цифра находилась на уровне 104,6 тыс. руб. Тогда 55,2% семей в регионе была доступна аренда.