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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане завершили укладку труб объезда на реке Каракойсу

В Дагестане на реке Каракойсу завершили укладку труб для временной объездной дороги на время восстановления «Красного моста». Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодора».

пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор»

Работы ведутся на 133-м километре трассы «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». Сейчас дорожники формируют насыпь с использованием тяжелой техники. Для организации объезда через реку Аварское Койсу предстоит уложить трубы и обустроить переправу.
Параллельно специалисты бурят скважины под буронабивные сваи. Они станут основанием для восстановления промежуточной опоры «Красного моста».
Константин Соловьев