В Ярославле к выходным похолодает до +3 градусов
В понедельник, 26 октября, в Ярославле ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +11 градусов. Ночью температура опустится до +1 градуса, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Во вторник, 27 октября, днем будет до +10 градусов, преимущественно облачно. В среду, 28 октября, вновь ожидается до +11 градусов и солнечная погода.
В четверг, 29 октября, температура составит до +10 градусов, в пятницу, 30 октября, — до +9 градусов. Существенных осадков в эти дни не прогнозируется.
В субботу, 31 октября, ожидаются дожди, воздух прогреется до +8 градусов. В воскресенье, 1 ноября, температура днем опустится до +3 градусов. Возможны дожди, вечером — небольшой снег.