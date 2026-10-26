Проезд в Тюмени с января поднимут до 47 рублей

Как сообщили в мэрии, повышение цен на транспорт связано с тем, что из-за изменения экономических условий в 2026 году при действующих тарифах не удается целиком покрывать затраты перевозчиков и планировать обновление транспорта. Деньги с оплаты проезда идут на горюче-смазочные материалы, зарплату водителям и рабочим, ремонт автобусов и замену шин.